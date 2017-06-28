Депутат Рады удивился отсутствию украинских партизан в Крыму

По его мнению, они должны взрывать эшелоны и уничтожать инфраструктуру на российском полуострове.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук удивлён тем, что крымские татары не предпринимают попыток вернуть Крым Украине, в том числе силовым путём — через подрывные действия. Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

— У меня один вопрос: первыми пошли получать российские паспорта, к сожалению, именно крымские татары. Второе: где партизанские отряды в горах Крыма, где подорванные эшелоны оккупантов, где уничтоженная инфраструктура? Нет! Извините, — сказал депутат.

По его мнению, все, кто хочет быть с Украиной, должны в первую очередь сдать российский паспорт.

Ранее Мосийчук поддержал атаку боевиков ИГИЛ* на воинскую часть в Чечне.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году на основании итогов референдума, во время которого жители полуострова подавляющим большинством голосов высказались за выход из состава Украины.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.