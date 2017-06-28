Полиция отказалась наказывать китаянку, бросившую монеты в двигатель самолёта

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Полиция отказалась наказывать китаянку, бросившую монеты в двигатель самолёта

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Стражи порядка выяснили, что пенсионерка является глубоко верующей буддисткой. Она была уверена, что ритуал обеспечит ей безопасный перелёт.

80-летняя пенсионерка из Китая не понесёт наказания за то, что вчера "на удачу" кинула несколько монет в двигатель самолёта, из-за чего рейс был задержан, сообщает Emirates24/7.

По заявлению полиции, 80-летняя женщина является глубоко верующей буддисткой, поэтому она посчитала, что брошенные в двигатель монеты смогут обеспечить ей безопасный перелёт в Гуанчжоу.

Накануне женщина бросила девять монет в двигатель самолёта, выполнявшего рейс CZ380 из Шанхая в Гуанчжоу. Рейс был отложен на пять часов. Всего на борту находилось 150 пассажиров.

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