СМИ сообщили о необычной активности авиации ВВС США в небе над Сирией

Сегодня к сирийскому побережью приблизился P-8A Poseidon, который постоянно проводит проверку у российских границ.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил о возросшем количестве полётов американской военной авиации в воздушном пространстве Сирии. По данным СМИ, это может свидетельствовать о том, что против правительственных войск готовится новая операция со стороны международной коалиции во главе с США.

Так, телеканал пояснил, что последнее появление американского самолёта у берегов Сирии произошло в среду, 28 июня. Разведку у побережья проводил патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon.

Стоит отметить, что ранее истребители международной коалиции сбили Су-22 ВВС Сирии и беспилотник. В итоге в Минобороны РФ приостановили с США взаимодействие в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над САР.