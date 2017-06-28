Умер Майкл Бонд – создатель медвежонка Паддингтона

Писатель смог подарить детям по всему миру одного из самых добрых и милых персонажей.

Печальная новость пришла из Великобритании. На 92-м году жизни скончался известный писатель и создатель медвежонка Паддингтона — Майкл Бонд. Об этом сообщает Express.

— Для всех это шок. Для меня он был самым замечательным отцом, которого вы можете себе представить. Но это замечательно, что он оставил наследие из своих книг, а также Паддингтона. Они будут жить вечно, — рассказала дочь писателя в интервью The Guardian.

Майкл Бонд — британский писатель. Является автором рассказов про медвежонка Паддингтона, который стал любимым персонажем многих детей по всему миру.

Первая книга про Паддингтона была издана в 1958 году, и к настоящему времени история про медвежонка насчитывает уже 14 книг.