Помните о правостороннем движении. Британия выпустила памятку для гостей ЧМ-2018

Так, футбольным фанатам рекомендуют не садиться в машину к незнакомцам, выучить несколько русских фраз и оформить медицинскую страховку.

МИД Великобритании опубликовал памятку для граждан своей страны, которые собираются посетить Россию во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прежде всего, фанатам советуют носить с собой все ценности и не садиться в автомобиль к незнакомцам. Однако в памятке есть и несколько необычных советов. Так, путешественникам напоминают, что в России правостороннее движение на дорогах. Не стоит забывать и о том, что по прибытии в страну необходимо зарегистрироваться в отеле в течение 24 часов. Туристам также нужно помнить, что Россия очень большая и расстояния между городами, в которых будут проводиться матчи, составляют несколько сотен километров.

— Россия огромная. Поэтому, планируя поездку, учитывайте, что, несмотря на то что все 11 городов, которые будут принимать ЧМ-2018, расположены в западной части страны, расстояния между ними большие, — говорится в сообщении МИД.

Также путешественникам рекомендуют обязательно оформлять медицинские страховки, не покупать билеты с рук и планировать все поездки заранее.

Несмотря на то что во время проведения матчей будут работать волонтёры со знанием английского языка, болельщикам стоит выучить несколько полезных фраз на русском, например "Говорите ли вы по-английски?", "Как вас зовут?" и "Какой у вас пароль от Wi-Fi?".

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.