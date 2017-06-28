МИД РФ считает, что закон о реинтеграции Донбасса отодвинет мир в регионе

В случае если на Украине будет принят активно обсуждаемый закон о реинтеграции Донбасса, перспектива мира в регионе будет отодвинута. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Андрей Руденко. Он выступил на спецсессии ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

— Обеспокоены тем, что новый закон может вступить в противоречие с минскими соглашениями, поставить под вопрос проведение в Донбассе местных выборов, перспективы вступления в силу законов об особом статусе и амнистии, — приводятся слова Руденко на официальном сайте МИД РФ.

Он отметил, что тревогу вызывает тот факт, что инициатива обсуждается на фоне нарастающей воинственной риторики, угроз прибегнуть к силе.

— Если это произойдёт, перспектива скорого мира на юго-востоке отодвинется далеко и надолго, — сказал российский дипломат.

В Верховной раде ранее сообщали, что закон о реинтеграции Донбасса расширит полномочия президента Украины. Он среди прочего сможет без согласия Рады вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.