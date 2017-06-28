Усманов объявил конкурс стартапов с наградой в миллион рублей

Также миллиардер подвёл итоги предыдущего конкурса творческих работ по мотивам его обращения к Алексею Навальному.

Российский бизнесмен Алишер Усманов объявил конкурс стартапов — лучшие инициативы миллиардер обещает наградить одним миллионом рублей. Об этом предприниматель написал в соцсети "ВКонтакте".

— ...Я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах Сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов. Все желающие смогут прислать на рассмотрение и публичное обсуждение свои проекты. Лучшие по итогам месяца безвозмездно получат миллион рублей, — написал Усманов в своём посте.

Судя по описанию в группе Usmanov Challenge, всё, что нужно для участия, — это описать свою идею в личном сообщении. В декабре будет выбран главный победитель.

— Команда самого примечательного проекта по итогам года получит приглашение на обсуждение возможности инвестиций, — говорится в сообщении бизнесмена.

Также миллиардер подвёл итоги предыдущего творческого конкурса. Месяц назад Усманов заявил, что ценит шутки и юмор и будет награждать авторов лучших мемов на тему его обращения к оппозиционеру Алексею Навальному. Победители получили iPhone 7 Plus.