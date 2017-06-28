В Москве задержали врачей, продававших пенсионерам "лекарство от всех болезней"

На самом деле мошенники реализовывали пожилым людям дорогостоящее спортивное питание.

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали десять лжеврачей, являющихся уроженцами Московской и Ростовской областей. Их подозревают в мошенничестве на общую сумму в пять миллионов рублей. Предположительно, группа совершила 11 преступлений. Об этом сообщили в МВД РФ.

Обманщики звонили пенсионерам, представлялись работниками медучреждений и сообщали пациентам о том, что у них плохие анализы. В качестве панацеи от многочисленных болезней "медики" предлагали купить чудо-средство. Сразу после получения средств злоумышленники исчезали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").