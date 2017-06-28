Ричард Макларен: В российском футболе существовала своя система допинга

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен в интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту рассказал о подозрениях в отношении российских футболистов.

По его словам, 155 допинг-проб российских футболистов не были проанализированы, и в этих случаях возможны махинации:

— Надо изучить эти эпизоды. Мы уже сообщили об этом ФИФА. Очевидно, что существовал банк с чистой уриной и что этот банк использовался для футболистов. У них была отдельная схема сокрытия результатов анализов. По нашим сведениям, имели место попытки подмены результатов допинг-тестов, — сообщил Макларен и привёл в пример пробу № 387 829, принадлежащую игроку Российской премьер-лиги.

Впрочем, почему допинг не сказывается положительно на результатах российской футбольной сборной, Макларен не пояснил.

Напомним, журналист канала ARD Хайо Зеппельт — автор нескольких фильмов о системе допинга в российской лёгкой атлетике.

Ранее сообщалось о подозрениях в отношении допинг-проб российских футболистов на чемпионате мира 2014 года и Кубке конфедераций, но ФИФА подтверждений информации не обнаружила.