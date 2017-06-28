Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Известно, что заболевший - иностранец.

Один из болельщиков Кубка конфедераций — 2017 госпитализирован с малярией. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии без каких-либо осложнений. Уточняется, что заболевший — иностранец.

Также Попова добавила, что в России малярии нет. Она отметила, что все случаи болезни, зарегистрированные в стране (за два года их было 296), являются привозными.

Кубок конфедераций начался 17 июня и продлится до 2 июля в четырёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.