Один из болельщиков Кубка конфедераций — 2017 госпитализирован с малярией. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии без каких-либо осложнений. Уточняется, что заболевший — иностранец.
Также Попова добавила, что в России малярии нет. Она отметила, что все случаи болезни, зарегистрированные в стране (за два года их было 296), являются привозными.
Кубок конфедераций начался 17 июня и продлится до 2 июля в четырёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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