Jaguar представил свой новый седан — самый быстрый в истории марки

Привычная классическая модель уже полюбившегося всем XE стала ещё мощнее и быстрее.

Сегодня автоконцерн Jaguar представил публике свою новую разработку — 600-сильный седан XE SV Project 8 с пятилитровым двигателем V8.

От 0 до 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 3,3 секунды, что всего на 1,3 секунды медленнее, чем болид "Формулы-1".

Инженеры также изменили и внешний вид автомобиля, затронув кузовные панели, которые теперь выполнены из алюминия и углепластика. На багажнике седана появился большой спойлер.

Подвеска также подверглась значительным изменениям. Теперь она стала полностью регулируемой, а тормоза в новом XE SV Project 8 заменили на углерод-керамические.