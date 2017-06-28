Создатели вируса Petya лишились возможности получать выкуп

Почтовая служба заблокировала адрес, через который злоумышленники должны были вести переговоры.

Преступники, которые запустили в Сеть вирус-шифровальщик Petya.A, из-за недоработки больше не смогут получить деньги пострадавших от их деятельности. Как сообщает Motherboard, заблокирован электронный почтовый ящик, специально созданный для этого хакерами.

Когда Petya.A попадал на компьютер и требовал перечислить определённую сумму его создателям, он предлагал написать письмо на ящик wowsmith123456@posteo.net.

Однако в операторе Posteo попросту заблокировали киберпреступников, лишив их возможности получать оповещение о готовности жертвы выплатить деньги. Злоумышленники не могут это делать с полудня.

Напомним, накануне украинские и российские компании, а также госструктуры стали объектом атаки вируса Petya.A. Он требует 300 долларов США за разблокировку данных.