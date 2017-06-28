Роскомнадзор проанализирует заявление Дурова о включении Telegram в реестр

В ведомстве заявили, что на изучение информации, которую создатель мессенджера опубликовал у себя во "ВКонтакте", необходимо некоторое время.

Роскомнадзор в курсе заявления Павла Дурова об отправке регистрационных данных, но пока не комментирует ситуацию, заявил Лайфу пресс-секретарь надзорного органа Вадим Ампелонский.

— Как только мы сможем прокомментировать ситуацию, мы прокомментируем. Нам надо проанализировать заявление Дурова, понять, какие данные он дал, можно ли их считать официальным ответом на наш запрос, хватит ли их для внесения в реестр, — пояснил Ампелонский.

По его словам, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров также пока не ознакомился с постом Дурова.