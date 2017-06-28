ФАС возбудила дело против российской "дочки" LG за координацию цен на смартфоны

По данным ведомства, компания использовала специальную программу для мониторинга цен ретейлеров на ряд гаджетов.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против российской "дочки" LG за координацию цен на смартфоны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что "Элджи электроникс Рус" использовало специальную программу для мониторинга цен ретейлеров на ряд смартфонов LG. Также компания регулярно получала отчёты о ценах от самих ретейлеров, которые использовали "ценовых роботов" с целью контроля стоимости гаджетов.

Более подробная информация будет предоставлена по итогам рассмотрения дела. Дата заседания комиссии будет назначена позднее.

О том, что ФАС проведёт проверки LG и Philips в связи с жалобами на ценовые сговоры при продаже техники, стало известно ещё в феврале.

Отметим, что ведомство с 2016 года ведёт проверки технологических компаний на предмет ценового сговора при продаже устройств.