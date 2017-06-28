Совфед одобрил закон о блокировке "зеркал" сайтов с пиратским контентом

Инициаторами блокировки копий пиратских ресурсов могут стать как федеральные органы исполнительной власти, так и правообладатели.

Сегодня в Совете Федерации РФ одобрили закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов в Интернете, который был одобрен в Госдуме.

Документ был принят в рамках борьбы с нелегальным распространением и использованием аудио- и видеозаписей, нарушающих авторские права их создателей.

В новом законе вводится такое понятие, как "копия заблокированного сайта". Оно подразумевает под собой любой сайт, который схож до степени смешения с ранее заблокированным ресурсом.

При этом инициаторами блокировки "зеркал" пиратских ресурсов могут стать как федеральные органы исполнительной власти, так и правообладатели.