"Да, мы праздновали!" Полиция Берлина объяснила секс-вечеринку своих сотрудников

Оказывается, стражи порядка отмечали дни рождения нескольких своих коллег. За распутное поведение 220 полицейских были досрочно отправлены домой.

Полиция Берлина объяснила поведение более 200 стражей порядка, приехавших в Гамбург для охраны саммита "Большой двадцатки" и устроивших отвязную секс-вечеринку. Оказывается, правоохранители отмечали дни рождения нескольких своих коллег, сообщается на странице полиции в "Фейсбуке".

Стражи порядка признали всё, что пресса и общественность вменяли им в вину: справление нужды в общественных местах, публичный секс и откровенные танцы с оружием.

— Да, мы праздновали, — говорится в сообщении. — ...Под нашей формой прячутся такие же люди. В этом подразделении служат в основном молодые, и на них лежит большая ответственность. Но они профессионалы.

Правоохранители также заявили, что вечеринка проходила не в самом Гамбурге, как сообщалось ранее, а в изолированном городке для полицейских примерно в 70 километрах от города.

Тем не менее из-за отвязной выходки 220 полицейских были досрочно отправлены домой.