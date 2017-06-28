В КНДР заочно приговорили к смертной казни бывшего президента Южной Кореи

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В КНДР заочно приговорили к смертной казни бывшего президента Южной Кореи

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Пхеньян требует от Сеула немедленной передачи Пак Кын Хе северокорейским правоохранителям.

В КНДР вынесли смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе заочно. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

— Сотрудники разведслужбы, не говоря уже о клике Пак Кын Хе и Ли Бён Хо, с этого момента не могут рассчитывать на пощаду, даже если они умрут собачьей смертью в любое время и в любом месте каким бы то ни было способом, — заявили в Пхеньяне.

Правительство Северной Кореи обвиняет Пак Кын Хе в подготовке покушения на лидера КНДР Ким Чен Ына и требует немедленно передать её северокорейским правоохранителям.

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