Шестерым предъявлено обвинение в гибели 96 человек на "Хиллсборо" в 1989 году

Как сообщили британские СМИ, прокуроры предъявили обвинение шести бывшим должностным лицам, ответственным за проведение финала Кубка Англии 1989 года "Ноттингем Форест" — "Ливерпуль", когда давка на трибунах привела к гибели 96 болельщиков.

Борьба за установление истины вокруг одной из самых страшных страниц футбольной истории длилась десятилетиями. Изначально власти Великобритании обвиняли в трагедии самих фанатов, и события на "Хиллсборо" были одним из катализаторов введения жёстких запретительных мер на стадионах Туманного Альбиона.

Однако в апреле 2016 года родственники погибших добились признания властями Соединённого Королевства вины, а суд присяжных признал произошедшее убийством и указал на ошибки правоохранительных органов, повлёкших летальный исход.

В итоге сегодня история получила продолжение: обвинения были выдвинуты против сотрудников стадиона и начальников полиции, в том числе ответственного за безопасность проведения матча офицера полиции Саут-Йоркшира Дэвида Дакенфилда.

Как сообщается, родственники жертв встретили новость аплодисментами.