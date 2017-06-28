В ДНР заявили, что не имеют отношения к подрыву автомобиля СБУ

Эдуард Басурин подчеркнул, что, в отличие от Украины, ополченцы никогда не устраивали теракты в качестве мести.

Ополченцы ДНР не имеют никакого отношения к подрыву автомобиля с сотрудниками Службы безопасности Украины в Донбассе. Об этом сообщил представитель Минобороны республики Эдуард Басурин. Он подчеркнул, что машина с сотрудниками СБУ, скорее всего, просто наехала на взрывное устройство.

— Если же это и был подрыв, то, скорее всего, это внутренние разборки. Мы непричастны к этому. Теракты в качестве мести или ещё чего-либо, в отличие от Украины, не устраивали и устраивать не собираемся, — сказал Басурин.

Ранее сообщалось о том, автомобиль с сотрудниками СБУ и контрразведки подорвался под Краматорском. В результате ЧП погиб один человек и трое пострадали.