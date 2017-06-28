За пять лет водители Москвы заплатили почти 13 млрд рублей за парковку

Большая часть этих средств пошла на благоустройство районов города, в которых расположены парковочные места.

Платная парковка в Москве собрала 12,6 млрд рублей за пять лет своего существования. Об этом сообщается на сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Первые подобные парковки появились в столице 1 ноября 2012 года.

— С 1 ноября 2012 года было собрано 12 646 870 981 рубль, — говорится в сообщении.

Также управление отмечает, что большая часть полученных денег была направлена на благоустройство районов города, в которых расположены парковки.

В настоящее время платная парковка действует более чем на тысяче улиц столицы. Обустроено 71,8 тысячи парковочных мест.