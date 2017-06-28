Ещё одной девушке в Ставропольском крае плеснули в лицо кислотой

Сотрудникам правоохранительных органов известно как минимум о трёх потерпевших, которых облили химическим веществом.

Стало известно о третьей девушке, которой в Будённовске Ставропольского края плеснули кислотой в лицо. О ней рассказали в региональном СУ СКР.

По версии следствия, инцидент произошёл поздно вечером. К девушке подошёл мужчина и без объяснения причин облил её кислотой. В итоге у неё диагностировали химические ожоги руки и лица.

Ранее сообщалось, что в Будённовске от рук неизвестного велосипедиста пострадали две девушки. Он подъехал к ним, брызнул в лицо кислотой и скрылся с места преступления.

Следователи объединили два этих случая в одно производство. Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия.