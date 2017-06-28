Трамп принял приглашение Макрона посетить парад в честь Дня взятия Бастилии

Читайте также

Трамп принял приглашение Макрона посетить парад в честь Дня взятия Бастилии

66

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Stephane De Sakutin

Президент США Дональд Трамп согласием ответил на приглашение французского коллеги Эммануэля Макрона посетить торжественное действо, запланированное на 14 июля. Об этом сообщает портал France Info.

Ранее лидеры двух стран провели телефонные переговоры и обсудили в том числе координацию совместных усилий в Сирии. До этого президенты встречались на саммите НАТО в Брюсселе, где обменялись крепкими рукопожатиями.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!