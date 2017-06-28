Трамп принял приглашение Макрона посетить парад в честь Дня взятия Бастилии

Президент США Дональд Трамп согласием ответил на приглашение французского коллеги Эммануэля Макрона посетить торжественное действо, запланированное на 14 июля. Об этом сообщает портал France Info.

14-juillet: Donald Trump a accepté l'invitation d'Emmanuel Macron (Elysée) pic.twitter.com/9dZm6x27xX — franceinfo (@franceinfo) 28 июня 2017 г.

Ранее лидеры двух стран провели телефонные переговоры и обсудили в том числе координацию совместных усилий в Сирии. До этого президенты встречались на саммите НАТО в Брюсселе, где обменялись крепкими рукопожатиями.