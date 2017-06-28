Шесть человек погибли и пять пострадали в результате аварии в Дагестане

Состояние двоих раненных при столкновении двух автомобилей оценивается как тяжёлое.

В Карабудахкентском районе Дагестана столкнулись два автомобиля — "Тойота" и "Лада-Приора". Жертвами аварии стали шесть человек, при этом ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Известно, что среди погибших и пострадавших есть дети.

Раненых доставили в центральную городскую больницу Избербаша. Состояние двоих из них оценивают как тяжёлое. Дагестанский центр медицины уже направил специалистов в медучреждение для оказания помощи.

Как сообщает паблик Leika, авария могла произойти из-за погодных условий. Видео с места аварии прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr.