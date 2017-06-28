Полиция Таиланда будет защищать деревню от призрака женщины

Местные жители написали коллективное письмо полицейским. Они убеждены, что призрак умертвил четырёх коров и заразил четырёх пограничников.

Сотрудники Королевской полиции Таиланда были отправлены в деревню в Восточном Таиланде, где, как сообщается, злобный женский призрак терроризирует сельских жителей последние месяцы, сообщает BBC.

Полиция была отправлена в деревню в провинции Амнатчарен, чтобы расправиться с местным призраком. Являющаяся женщина, по словам жителей деревни, вселяется в животных и людей и пожирает их внутренности. Её же тайцы обвиняют в убийстве четырёх коров и заражении четырёх сотрудников погранслужбы.

Правоохранительные органы решили принять меры после получения письма лидеров деревенской общины. "Местные жители действительно боятся", — пояснили в полиции.