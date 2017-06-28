Компания Ford отозвала около 400 тысяч автомобилей в Северной Америке. Об этом пишут местные СМИ.

По данным пресс-службы компании, изъятые модели имеют технические неисправности и могут привести к несчастным случаям.

Подавляющее большинство отозванных автомобилей — это частные машины и микроавтобусы Ford Transit, собранные в период с 17 января 2014 года по 15 июня 2017 года на заводе в Канзас-Сити.

Ранее стало известно о том, что Ford отзывает в России 240 внедорожников Explorer из-за риска потери управления.