Ford отозвала около 400 тысяч автомобилей в Северной Америке

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Ford отозвала около 400 тысяч автомобилей в Северной Америке

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Компания Ford отозвала около 400 тысяч автомобилей в Северной Америке. Об этом пишут местные СМИ.

По данным пресс-службы компании, изъятые модели имеют технические неисправности и могут привести к несчастным случаям.

Подавляющее большинство отозванных автомобилей — это частные машины и микроавтобусы Ford Transit, собранные в период с 17 января 2014 года по 15 июня 2017 года на заводе в Канзас-Сити.

Ранее стало известно о том, что Ford отзывает в России 240 внедорожников Explorer из-за риска потери управления.

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