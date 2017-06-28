Украинская прокуратура квалифицировала подрыв авто с офицером СБУ как теракт

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Украинская прокуратура квалифицировала подрыв авто с офицером СБУ как теракт

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Помимо погибшего полковника в машине находились ещё три человека: военнослужащий СБУ, сотрудник контрразведки, а также местный житель.

Военная прокуратура Украины признала терактом подрыв автомобиля "Опель-Вектра" в Константиновском районе Донецкой области, в результате чего погиб полковник СБУ Юрий Возный. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ведомства в "Фейсбуке".

<p>Фото: Facebook</p>

Отметим, взрывное устройство было установлено под днищем легковушки. Помимо офицера в машине находились ещё три человека: военнослужащий СБУ, сотрудник контрразведки, а также местный житель. Все они серьёзно пострадали и были доставлены в больницу.

Похожий инцидент произошёл накануне в Киеве, где подорвали автомобиль с главой спецназа ГУР Минобороны Украины Максимом Шаповалом. От полученных ран он скончался на месте. Примечательно, что полковник занимался охраной убитого в Киеве беглого депутата Дениса Вороненкова.

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