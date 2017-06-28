Число погибших при пожаре в лондонской многоэтажке увеличилось до 80 человек

ЧП произошло в британской столице в ночь на 14 июня. Здание выгорело практически полностью.

Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в Лондоне увеличилось до 80 человек. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полицейских, для установления точного числа жертв этой трагедии понадобится несколько месяцев.

Сейчас правоохранители изучают документацию около 60 фирм и компаний, которые принимали участие в ремонте этой высотки.

Ранее руководитель полиции британской столицы Стюарт Канди заявил, что не все жертвы будут идентифицированы, а их число, скорее всего, возрастёт.

Напомним, пожар в 24-этажном жилом доме в британской столице начался в ночь на 14 июня. Здание выгорело практически полностью. Позже Скотленд-Ярд заявил, что причиной трагедии стал холодильник.