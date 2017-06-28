Генпрокуратура ЛНР приобщила факты истязаний военных к делу о геноциде

Двоих ополченцев украинские силовики убили, а ещё четверых военнослужащих Луганской Народной Республики взяли в плен и увезли в неизвестном направлении.

Диверсионно-разведывательная группа Сил специальных операций ВСУ Украины 24 июня проникла на территорию ЛНР в районе трассы Луганск —Лисичанск и напала на группу военнослужащих народной милиции республики.

В результате случившегося двое ополченцев погибли, ещё четверых украинские силовики взяли в плен и увезли в неизвестном направлении.

— 26 июня в Стахановском отделении судебной медицинской экспертизы производилось исследование тел двоих погибших военнослужащих. При исследовании тела одного из погибших военнослужащих НМ ЛНР были установлены следующие телесные повреждения: множественные кровоподтёки и ссадины головы, туловища и конечностей, переломы костей лицевого скелета, перелом левого плеча, три колотых ранения груди, двенадцать пулевых ранений туловища и конечностей, — рассказал судмедэксперт Дмитрий Маловичко.

У второго погибшего военнослужащего НМ ЛНР были обнаружены аналогичные травмы, причём, как говорят судмедэксперты, все эти ранения являются прижизненными, а ополченцы долгое время страдали, так как украинские силовики подвергали их пыткам.

По версии луганских правоохранителей, боевики ВСУ пытались выбить из ополченцев определённого рода информацию, в которой очень сильно заинтересован Киев. Об этом заявил начальник следственного отдела управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР, советник юстиции Леонид Ткаченко.

К настоящему времени Генпрокуратура ЛНР уже приобщила факты истязаний и убийства бойцов народной милиции к делу о геноциде.

— Вышеуказанные факты будут исследованы в рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по факту применения запрещённых международными договорами средств и методов ведения войны представителями Вооружённых сил Украины и добровольческими батальонами и наёмными вооружёнными лицами, выступающими на стороне Украины, вооружённой агрессии против гражданского населения ЛНР, а также по факту геноцида против жителей Луганской Народной Республики, — сказал Ткаченко.