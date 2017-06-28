Евросоюз одобрил временные торговые льготы для Украины

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Евросоюз одобрил временные торговые льготы для Украины

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Флаги Украины и ЕС. Фото:© РИА Новости/Раиль Ситдиков

Введение этих мер позволит украинцам экспортировать в Европу ряд товаров без оплаты таможенных пошлин.

Совет Европейского союза поддержал введение временных торговых преференций для Украины. В документе отмечается, что льготы односторонние.

В ЕС поясняют, что эти льготы являются политической и экономической поддержкой Незалежной.

— Учитывая сложную ситуацию, с которой сталкивается Украина в настоящее время, мы надеемся на скорейшее осуществление этого положения, — добавили в Совете Евросоюза.

Ранее депутаты Верховной рады обратились в Европейский парламент с просьбой ввести торговые преференции. Эти меры позволят Незалежной экспортировать ряд товаров без таможенных пошлин.

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