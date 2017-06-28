Американку оскорбило, что персонал аэропорта делал фото с лобстером из её багажа

Сотрудник воздушной гавани специально вытащил официально зарегистрированных омаров из чемодана, нашёл самого крупного и сделал с ним снимок.

В штате Коннектикут в США владелица магазина морепродуктов Лиза Фейнман разозлилась из-за того, что сотрудники Федерального управления транспортной безопасности незаконно вскрыли её багаж. Об этом женщина написала в "Фейсбуке" 27 июня.

— Мне есть что сказать по этому поводу... Этот охранник должен заниматься своим делом. Разве это нормально: открыть чей-то багаж и фотографироваться с ним? Меня лично оскорбило это, потому что я бережно упаковывала лобстеров с учётом нужных условий перевозки, чтобы передать их своим клиентам, — написала Лиза.

Она отметила, что в ходе манипуляций охранник мог легко повредить хрупких лобстеров, но он об этом даже не задумался, желая сделать необычное фото.

— Серьёзно, делать больше нечего? И кто был бы виноват? — возмутилась Фейнман.

При этом в Федеральном управлении транспортной безопасности пока никак не прокомментировали произошедшее.