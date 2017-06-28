Жена известного киевского актёра запретила ему общаться с детьми на украинском

Женщина безапелляционно заявила, что в её доме все (включая детей) говорят по-русски, и согласилась пустить экс-супруга только в том случае, если он тоже поговорит с детьми на русском языке.

Телеведущая Снежана Егорова, бывшая жена украинского актёра Антона Мухарского (больше известен как Орест Лютый), запретила экс-супругу общаться с детьми на украинском языке. Выяснение отношений заснял на камеру сам актёр, а после выложил ролик в "Фейсбук". На видео женщина запрещает бывшему мужу заходить в дом, если он не согласится говорить детьми по-русски. На ролик обратил внимание портал "Дни.ру".

— Этот ад продолжается четыре года. Не верите мне? Посмотрите сами. Сегодня по предварительной договорённости пришёл к детям. Меня не пустили к ним из-за украинского языка. Комментарии излишни, — написал он под видео.

На видео Егорова заявляет, что в её доме принято разговаривать на русском — на нём говорят и общие дети бывших супругов.

Примечательно, что многие подписчики Антона Мухарского раскритиковали его за то, что он вынес сор из избы.