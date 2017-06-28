"Гарри Поттера" обвинили в исчезновении редкого вида сов

Учёные, изучившие ассортимент на птичьих чёрных рынках на островах Ява и Бали, пришли к неожиданным выводам.

В сокращении популяции диких сов в Индонезии обвинили популярность книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Такой вывод содержится в статье учёных Оксфордского университета для журнала Global Ecology and Conservation, передаёт "Утро.ру".

Специалисты проанализировали статистику спроса на живых сов на чёрных рынках островов Ява и Бали и сделали вывод, что выход новых фильмов и книг о юном волшебнике напрямую стимулировал продажи. Именно поэтому большинство нелегальных торговцев продают птиц вместе с клетками, оформленными под старину. В этом случае у поттеромана складывается ощущение, будто он купил себе Хедвига (или, как другом переводе, Буклю) — полярную сову, которая "подрабатывала" почтальоном в магической школе Хогвартс, где учится Гарри Поттер и его друзья.

— Эти книги сделали нормальным держать сов дома в качестве домашних питомцев. Теперь в Индонезии их называют не птицами-призраками, Burung Hantu, а птицами Гарри Поттера, Burung Harry Potter, — прокомментировал учёный Оксфордского университета Винсент Найджмэн.