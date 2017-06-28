"Бейлис" и туалетная бумага. Россияне попались на краже века в турецком отеле

Жители Сургута попытались вывезти два чемодана с "трофеями" из гостиницы, но их планам не суждено было сбыться благодаря службе безопасности.

Парочка пыталась вывезти из турецкой Аланьи на родину, в Россию, 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров ликёра "Бейлис", тапочки, халаты, полотенца, апельсины и даже вырванные с корнем растения из сада. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Каково же было разочарование россиян, когда они узнали, что персонал на протяжении недели следил за тем, как они берут и складывают в чемоданы всё, что попадается им на глаза.

В результате перед выездом из отеля охрана заставила парочку открыть свои чемоданы и показать их содержимое. Россияне не ударили в грязь лицом. Всё было аккуратненько уложено. "Бейлис" был разлит в пластиковые бутылочки, апельсины и яблоки расфасованы по пакетикам, а халаты, тапочки, полотенца и туалетная бумага лежали сверху. Корни вырванных из сада растений были заботливо смочены водой и завёрнуты в полиэтилен.

В результате администрация отеля заставила нерадивых грабителей оплатить содержимое чемоданов по рыночной стоимости и отпустила их на самолёт.