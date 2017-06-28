За критику геев в Канаде будут отбирать детей

В Канаде приняли законопроект, согласно которому у людей, критикующих представителей сексуальных меньшинств, будут отбирать детей. Также, согласно нововведению, теперь, если ребёнок вдруг захочет сменить пол, родители не имеют права его отговаривать, а обязаны полностью поддержать. Об этом пишут "Дни.ру".

Пока закон действует в одной канадской провинции — Онтарио. Его инициатором стала известный в стране политик Кейтлин Винн, первая женщина — глава правительства провинции. Кстати, она же и стала первым депутатом Канады, открыто заявившим о своей нетрадиционной ориентации.

Примечательно, что свою лепту в защиту сексуальных меньшинств Винн внесла ещё два года назад, предложив рассказывать первоклассникам о сексе в школах. А в третьем-четвёртом классе канадские дети уже знают об отношениях между людьми одного пола.

Отметим, что в соседних с Канадой США в последние несколько лет резко возросло число гомосексуалистов. Так, каждый 11-й житель страны вступал в однополую связь. Специалисты утверждают, что сейчас процент геев в США один из самых высоких в мире.