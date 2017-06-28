Росавтодор обещает через два года привести в нормальное состояние 85% дорог

По мнению замглавы ведомства, сейчас норме соответствует 71% федеральных трасс России.

Около 85% автомобильных дорог России к началу 2019 года будет приведено в нормативное состояние. Об этом заявил замруководителя Росавтодора Игорь Астахов. Он полагает, что уже сейчас дороги в стране на "достаточно неплохом уровне": нормативам соответствует 71% федеральных трасс.

— К концу 2017 года эта планка, по нашим планам, должна подняться до 78%, и к концу 2018 года… мы должны достичь показателя в 85% соответствия сети, — сказал Астахов, принимая участие в совещании в Саратове.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщал, что 85% дорог в стране должны быть приведены в нормальное состояние к 2020 году.