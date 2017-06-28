В Воронежской области дети отбили у живодёра семь щенков

В Воронежской области живодёр положил щенков в мешок и бил им по бетонным ступеням. Дети, игравшие во дворе, увидели это и вступились за несчастных малышей. Об инциденте сообщил паблик Mash.

Дети подняли крик, на который отозвались взрослые, они же вызвали полицию. В результате удалось спасти пять щенят.

— У меня сзади стоял мой ребёнок, который плакал, я посмотрела на него и побежала, отобрала щенят, забрала мешок. Щенята до такой степени кричали, что просто ужас, — рассказала Наталья Полухина, очевидец происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали живодёра. В настоящее время животные уже нашли себе хозяев.