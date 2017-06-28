Greenpeace назвала самые экологичные гаджеты

Организация составила и антирейтинг. Самыми вредными для окружающей среды признаны устройства Apple и Samsung.

Самыми неэкологичными признаны гаджеты Apple, Samsung и LG. А вот наименьший вред окружающей среде приносят устройства Dell и HP. Такие выводы получили исследователи организации Greenpeace.

В исследовании 40 различных гаджетов были оценены по десятибалльной шкале. Учёные учитывали четыре характеристики: возможность замены дисплея, аккумулятора, доступность запчастей и необходимость использовать специальные инструменты для ремонта.

Самым экологичным смартфоном оказался Fairphone2. Он получил 10 баллов за наличие съёмной батарейки и то, что гаджет можно легко ремонтировать в домашних условиях. По 8 баллов получили LG G4, LG GS и Xiaomi Redmi 4. А вот самыми вредными признаны Samsung Galaxу S7 и Samsung Galaxу S7 Edge.

Самым безвредным планшетом оказался HP Elite x2 1012 G1, а лидерами антирейтинга стали iPad 5, iPad Pro (по два балла из 10) и Microsoft Surface Pro 5.

Среди ноутбуков самыми долговечными и ремонтопригодными признаны Dell Latitude E5270 и HP EliteBook 840 G3. Самыми вредными для экологии — модели Microsoft Surface Book, Apple MacBook Pro с диагональю 13 дюймов и Apple Retina MacBook 2017 года выпуска.