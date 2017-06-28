Лавров пригласил Штайнмайера в Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера приехать в Россию. Приглашение прозвучало на открытии 14-й Конференции городов-партнёров России и Германии.

— Мы будем рады принять в России президента ФРГ господина Франка-Вальтера Штайнмайера. У него имеется соответствующее приглашение, — отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что две страны продолжают контакты между парламентами и министерствами.

Напомним, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны 12 февраля.