Агенты ФБР наведались в дома сотрудников "Лаборатории Касперского"

Накануне вечером следователи посетили дома по меньшей мере десяти программистов, расположенные в разных местах.

27 июня вечером сотрудники ФБР пришли "в гости" к работникам "Лаборатории Касперского", предположительно, в рамках расследования дела о возможном вмешательстве российских хакеров в предвыборную кампанию в США. Об этом сообщает NBC NEWS.

По словам телеканала (он ссылается на неких "официальных лиц"), программное обеспечение от "Лаборатории Касперского" широко используется в Соединённых Штатах, в то время как основатель компании, миллиардер Евгений Касперский, якобы может сотрудничать с российскими спецслужбами.

Известно, что в ходе визитов агенты ФБР заверили программистов, что им не о чём беспокоиться и бюро просто собирает факты о том, как работает "Лаборатория Касперского".

Ранее в компании уже отрицали связи с правительствами каких-либо стран и отмечали, что сотрудники всегда придерживаются самых "высоких этических деловых практик".