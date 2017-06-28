Француженка вышла замуж за погибшего в теракте возлюбленного

Жительница Франции вышла замуж за своего сожителя, который погиб в 2015 году во время атаки террористов на концертный зал "Батаклан". Об этом сообщает газета "Утро.ру" со ссылкой на Le Parisien.

Французское законодательство разрешает такие браки при наличии серьёзных обстоятельств: долгого сожительства, совместных детей и так далее. Решение остаётся за президентом страны.

— Это было проектом, который мы долго планировали. Вскоре после 13 ноября я решила, что не откажусь от него, что мы поженимся вопреки всему, — заявила невеста.

Ранее во Франции мужчина сочетался браком с партнёром, который был убит при теракте на Елисейских Полях перед выборами президента Франции.

Атака на "Батаклан" была совершена 13 ноября 2015 года. Она была лишь эпизодом тройного теракта. Тогда погибло около 90 человек.