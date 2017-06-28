В Москве вспыхнул пожар в НИИ органической химии

Площадь возгорания составила примерно 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

В Москве на шоссе Энтузиастов на территории Научно-исследовательского института органической химии и технологии произошёл пожар. По данным Лайфа, загорелась электрическая подстанция. Из-за короткого замыкания вспыхнула проводка. Чёрный столб дыма виден из других районов Москвы.

По предварительным данным, площадь пожара составила 50 квадратных метров. О пострадавших сведений не поступало.

Это видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.