Лавров о встрече Путина и Трампа на G20: Исходим из того, что контакт состоится

О том, что президенты лично переговорят на полях саммита, сообщалось ещё зимой, но в последние дни ни одна из сторон официально не подтверждает информацию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает рассматривать сценарий, при котором Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в начале июля в Гамбурге.

— Исходим из того, что контакт состоится, поскольку два президента будут в одно время в одном городе, в одном здании, в одном зале. Наверное, будет неправильно, если они не смогут переговорить, причём переговорить по многим вопросам, — пояснил министр.

Отметим, 21 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча пока не готовится. Несколькими днями позже Белый дом также не смог прояснить этот вопрос. Кроме того, появилась информация, что некоторые из советников американского лидера выступают против встречи из-за скандала с якобы вмешательством РФ в предвыборную кампанию в прошлом году.