Глава СВР считает, что НАТО агрессивно настроено против России

Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что его ведомству приходится искать новые методы и приёмы реагирования на угрозы, так как НАТО негативно настроено по отношению к России.

— Сегодня целая группа стран блока НАТО проводит агрессивную политику, и в этих условиях мы просто обязаны искать новые методы, новые приёмы нашей работы, — отметил Нарышкин.

Об этом глава СВР заявил в ходе своего выступления в штаб-квартире организации по случаю 95-летия нелегальной разведки.