Глава СВР считает, что НАТО агрессивно настроено против России

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Глава СВР считает, что НАТО агрессивно настроено против России

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что его ведомству приходится искать новые методы и приёмы реагирования на угрозы, так как НАТО негативно настроено по отношению к России.

— Сегодня целая группа стран блока НАТО проводит агрессивную политику, и в этих условиях мы просто обязаны искать новые методы, новые приёмы нашей работы, — отметил Нарышкин.

Об этом глава СВР заявил в ходе своего выступления в штаб-квартире организации по случаю 95-летия нелегальной разведки.

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