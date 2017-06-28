Путин заявил, что иностранные спецслужбы напрямую поддерживают террористов

Глава государства поблагодарил работников Службы внешней разведки РФ за то, что они делают для России.

Спецслужбы некоторых государств занимаются прямой поддержкой террористических группировок с целью дестабилизировать ситуацию у границ России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который посетил сегодня Службу внешней разведки РФ по случаю её 95-летия.

— Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ, — сказал глава государства.

— В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств, — сказал Владимир Путин.

Он рассказал, что регулярно получает материалы от СВР, и это всегда "проработанная информация и аналитика", которая "служит основой для выработки стратегических решений в вопросах обороны, внешней политики, обеспечения безопасности страны в самом широком смысле этого слова".

Глава государства поблагодарил разведчиков за их работу.