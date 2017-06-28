Лавров заявил, что НАТО уходит от диалога

Военные эксперты России и НАТО должны начать открытый диалог, однако коллеги из Североатлантического альянса всё время уклоняются от этого предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
— Тот факт, что натовские коллеги уходят от разговора, наводит на мысль, что они прекрасно понимают соотношение сил в Европе, — заявил министр на пресс-конференции в Краснодаре.
Сейчас в Краснодаре проходит встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Зигмара Габриэля, который находится в России с рабочим визитом.
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