Лавров заявил, что НАТО уходит от диалога

По мнению министра иностранных дел, это свидетельствует о том, что эксперты Североатлантического альянса "прекрасно понимают соотношение сил в Европе".

Военные эксперты России и НАТО должны начать открытый диалог, однако коллеги из Североатлантического альянса всё время уклоняются от этого предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Тот факт, что натовские коллеги уходят от разговора, наводит на мысль, что они прекрасно понимают соотношение сил в Европе, — заявил министр на пресс-конференции в Краснодаре.

Сейчас в Краснодаре проходит встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Зигмара Габриэля, который находится в России с рабочим визитом.