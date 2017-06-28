Дутерте гарантирует защиту военным, убившим гражданских при боях с террористами

Филиппинский лидер отметил, что это не даёт права солдатам просто так стрелять по мирным жителям.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал предоставить защиту от судебного преследования тем военным, которые в ходе боёв с террористами случайно застрелят мирного жителя. Об этом сообщает AP.

Однако Дутерте подчеркнул, что это не даёт военнослужащим права целенаправленно убивать мирных жителей.

Он сказал, что военные не должны стесняться применять оружие в присутствии гражданских лиц, так как те, в свою очередь, при возникновении опасности обязаны бежать и искать укрытие.

Напомним, что Родриго Дутерте ввёл на Филиппинах военное положение после вторжения группы боевиков в страну.