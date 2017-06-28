СNN: США стянули корабли и самолёты на атакующие позиции к базе Шайрат в Сирии

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СNN: США стянули корабли и самолёты на атакующие позиции к базе Шайрат в Сирии

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Фото: © Flickr/Official U.S. Navy Page

Ранее Соединённые Штаты предупредили, что готовы начать обстрел в случае химатаки. Дамаск на это ответил, что правительственные войска не устраивали такие диверсии и не планируют.

По данным CNN, США разместили боевую технику неподалёку от сирийской военной базы Шайрат и круглосуточно за ней наблюдают. Ранее в Вашингтоне заявили о якобы планируемой химической атаке в этом регионе.

При этом телеканал со ссылкой на источники сообщает, что пока никакой подозрительной активности на военной базе не было.

Отметим, прошлой весной жители провинции Идлиб отравились химикатами, десятки человек погибли. В США сразу обвинили в инциденте сирийских военных, при этом в Дамаске объяснили, что вооружённые силы обстреливали позиции террористов, где и хранились едкие вещества. В связи с инцидентом в начале апреля Соединённые Штаты выпустили более 50 крылатых ракет по аэродрому Шайрат. В ходе обстрела погибли люди и была разрушена инфраструктура базы.

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