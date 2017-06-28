В Харькове демонтировали барельеф маршалу Жукову

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В Харькове демонтировали барельеф маршалу Жукову

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Доска находилась на проспекте, который до недавнего времени носил имя прославленного советского полководца.

С многоэтажного дома возле станции метро "Дворец спорта" в украинском Харькове был демонтирован барельеф маршалу Советского Союза Константину Жукову. В честь известного полководца ранее назывался проспект (сейчас он носит название Московский), сообщают местные СМИ.

<p>Фото: mediaport</p>

— Это была доска-указатель. Она была демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя, — объяснили в городском совете Харькова.

<p>Фото: mediaport</p>

Ранее в Одессе под давлением националистов убрали памятный камень маршалу Жукову.

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