В Харькове демонтировали барельеф маршалу Жукову

Доска находилась на проспекте, который до недавнего времени носил имя прославленного советского полководца.

С многоэтажного дома возле станции метро "Дворец спорта" в украинском Харькове был демонтирован барельеф маршалу Советского Союза Константину Жукову. В честь известного полководца ранее назывался проспект (сейчас он носит название Московский), сообщают местные СМИ.

— Это была доска-указатель. Она была демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя, — объяснили в городском совете Харькова.

Ранее в Одессе под давлением националистов убрали памятный камень маршалу Жукову.