Кадыров рассказал, кому выгоден вброс об "ультиматуме" саудовского принца

В канцелярии Мухаммада ибн Салмана опровергли информацию об интервью, которое было призвано спровоцировать недопонимание между Эр-Риядом и Москвой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию ряда СМИ о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман якобы заявил о готовности выступить против российского контингента в Сирии. По его словам, этот вброс был инициирован через один из немецких сайтов по заказу тех, кому выгодно рассорить Россию с исламским миром. При этом Кадыров подчеркнул, что информация о заявлении, которое приписывают его "дорогому брату" принцу Мухаммаду, не подтверждается дипломатическими источниками.

— Источник этой лжи — немецкий сайт, который находится под контролем врагов хороших отношений между Россией и исламским миром. Посольство Саудовской Аравии в Москве потребовало от российского сайта, который распространил статью, удаление этой лжи, иначе на них будет подано в суд, — написал Кадыров на своём канале в "Телеграме".

По словам главы Чечни, в канцелярии наследного принца также утверждают, что такого интервью не было, и сетуют, что это уже не первый случай, когда через сомнительные издания вбрасывают дезинформацию про Саудовскую Аравию и её руководство, пытаясь спровоцировать недопонимание между Эр-Риядом и Москвой.

— Официально заявляю, что отношения России и Саудовской Аравии развиваются в положительном русле. И по случаю назначения наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммад ибн Салман получил поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина, чему наследный принц был очень рад, — добавил Кадыров.