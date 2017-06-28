Сбитый автобусом британец поднялся и продолжил путь в пивную

От сильного удара мужчина отлетел на несколько метров, но тут же встал на ноги и невозмутимо зашёл в паб неподалёку.

Курьёзный инцидент, который имел все шансы стать трагическим, произошёл в городе Рединг (Англия). Подробности рассказала газета The Guardian.

На записи, сделанной камерой скрытого наблюдения, видно, что 53-летний Саймон Смит шёл по улице, когда из-за поворота на него налетел большой сиреневый автобус. Транспортное средство стремительно приблизилось к мужчине и сбило его с ног. От удара Смит подлетел в воздух и приземлился на тротуар. Спустя несколько секунд он без посторонней помощи поднялся и зашёл в паб.

Известно, что пешеход получил только царапины и ссадины. Причины инцидента устанавливаются.