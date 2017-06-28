Сбитый автобусом британец поднялся и продолжил путь в пивную

Курьёзный инцидент, который имел все шансы стать трагическим, произошёл в городе Рединг (Англия). Подробности рассказала газета The Guardian.
На записи, сделанной камерой скрытого наблюдения, видно, что 53-летний Саймон Смит шёл по улице, когда из-за поворота на него налетел большой сиреневый автобус. Транспортное средство стремительно приблизилось к мужчине и сбило его с ног. От удара Смит подлетел в воздух и приземлился на тротуар. Спустя несколько секунд он без посторонней помощи поднялся и зашёл в паб.
Известно, что пешеход получил только царапины и ссадины. Причины инцидента устанавливаются.
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